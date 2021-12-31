Экс-менеджера Кардашьян и Минаж зарезали и спрятали в собственном автомобиле в США

Лос-Анджелес, 31 декабря. Полиция Лос-Анджелеса обнаружила труп зверски убитой 55-летней женщины. Погибшей оказалась известный менеджер Анджела Кукавски, работавшая с голливудскими звездами Никки Минаж, Ким Кардашьян и ее экс-супругом Канье Уэстом, передал портал TMZ.

Убитая была найдена в багажнике собственного автомобиля на окраине города. На теле Кукавски выявлены многочисленные колото-резаные раны, а также следы удушения.

Главный подозреваемый в убийстве — 49-летний любовник звездного менеджера, который мог пойти на преступление «с намерением причинить жестокую и сильную боль и страдания с целью мести или вымогательства». Полиция склонна предполагать, что убийца взломал дом Анджелы Кукавски в Шерман-Окс и зарезал ее, после чего положил труп в багажник и увез за город.

«Она действительно была лучшей. Заботилась обо всех нас и делала невозможное. Приносим искренние соболезнования ее семье», — следует из общего заявления семьи Кардашьян-Дженнер.

Днем ранее в США арестовали мужчину, планировавшего убить президента Джо Байдена и экс-главу Белого дома Барака Обаму. Им оказался 25-летний Куачуа Брийон Сюн, работавший в калифорнийском супермаркете.