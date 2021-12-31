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Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
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Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО

Политика
Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 31 декабря. Россия намерена существенно усилить свою безопасность в 2022 году. По этой причине Украина, Молдавия и Грузия могут даже не мечтать о вступлении в состав НАТО. Такое мнение выразил политический эксперт Яков Кедми.

Специалист выразил мнение, что многие события на геополитической карте мира будут предопределены уже в январе-феврале 2022-го. По словам Кедми, если переговоры Москвы с Западом не увенчаются успехом, то «весь следующий год пройдет под знаком ослабления как НАТО, так и США и усиления безопасности России».

Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, будет решена «проблема фантазий» Украины, Грузии и Молдавии по поводу членства в Североатлантическом альянсе. Этот факт отразится на способности властей этих стран противостоять внутренним проблемам.

«И если не будет достигнут политический выход из ситуации, тогда возможно силовое применение Россией для устранения этих баз, то есть приведет к военным действиям или к военным ударам со стороны России по этим базам. Они вряд ли приведут к серьезной войне и третьей мировой войне, но эти базы будут ликвидированы и придется с этим смириться, потому что США не готовы вступать в военные действия против России», — сказал Кедми в интервью «Царьграду».

Ранее израильский политолог назвал нынешние отношения России и Запада капитуляцией вторых. Кедми обратил внимание на отступление НАТО и США перед президентом России Владимиром Путиным после предложений о гарантиях безопасности.

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