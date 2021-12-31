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Крутой показал располневшего Малахова на фоне слухов о тяжелой болезни ведущего

Шоу-бизнес
Крутой показал располневшего Малахова на фоне слухов о тяжелой болезни ведущего
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 декабря. Андрей Малахов на фоне слухов о болезни продолжает резко набирать вес. Композитор Игорь Крутой показал, как сейчас выглядит телеведущий без фотофильтров.

Народный артист РФ опубликовал в Instagram кадры со съемок праздничного выпуска телешоу «Привет, Андрей!». В ролике засветились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лев Лещенко, Полина Гагарина и Валерий Леонтьев. Особенной гостьей стала композитор Александра Пахмутова.

На видео также можно заметить, как сильно изменился Малахов. Знаменитого телеведущего не узнать, при некоторых ракурсах в глаза бросается объемный живот, который вплотную облегает рубашка. Сверху он надел пиджак, который кажется совсем не по размеру и вызывает сомнения в том, что его можно застегнуть на все пуговицы.

Крутой показал располневшего Малахова на фоне слухов о тяжелой болезни ведущего
Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Зрители пришли в ужас от внешнего вида Малахова и потерялись в догадках, по какой причине всегда стройный шоумен так сильно изменился. Некоторые обвинили в этом стилистов, которые якобы нарочно подчеркнули появившиеся недостатки фигуры телезвезды.

«Неужели стилисты не могли выдать кумиру телезрителей наряд другого размера?» — задался вопросом комментатор.

«Боже мой, какой ужас! Я даже испугалась! Что с Малаховым, почему так сильно потолстел?» — спросил подписчик.

«Малахов стал поправляться, вам не кажется? Срочно в спортзал!» — написал пользователь.

Недавно был анонсирован новый сезон проекта «Танцы со звездами». Ведущим шоу станет Андрей Малахов.

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