Лучший снайпер сборной России на МЧМ Мичков заболел COVID-19 и остался на карантине в Канаде

Ред-Дир, 31 декабря. Форварды хоккейной молодежной сборной РФ Матвей Мичков и Данила Юров, а также медик команды, остались в Канаде для прохождения десятидневного карантина. К такой мере пришлось прибегнуть после их положительных тестов на COVID-19, сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Информация о том, что лучший снайпер российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира Мичков получил положительный результат теста на COVID-19, появилась 29 декабря. Вследствие заражения игрока сборной России пришлось отменить матч с командой Словакии.

«Все улетают сегодня, Юров и Мичков остаются. Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву 1 января», — следует из заявления ФХР.

Спустя время Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила об отмене МЧМ в Ред-Дире и Эдмонтоне (Канада). Причина – участившиеся случаи заражения коронавирусом среди выступающих хоккеистов из разных стран.