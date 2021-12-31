Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 06:38
06:28
Общество
Депутат Соломатина: у переболевших COVID-19 повышается риск возникновения рака
06:23
Политика
Политолог Ищенко: попытка США устроить России «Афганистан» обернулась победой Москвы
06:22
Общество
Дендролог Яковлев предупредил о возможных клещах и клопах на новогодних елках
06:10
Происшествия
Десятки тысяч жителей штата Колорадо эвакуируют из-за распространившихся лесных пожаров
06:08
Политика
Белый дом поскупился на слова при написании пресс-релиза о переговорах Путина и Байдена
06:07
Общество
Маленькая девочка из Сирии получила новогоднее поздравление от Путина
06:00
Политика
Экс-премьер Украины Азаров осудил закрытие десятков родильных отделений властями страны
05:47
Происшествия
Экс-менеджера Кардашьян и Минаж зарезали и спрятали в собственном автомобиле в США
05:44
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал отказаться от сочетания алкоголя с приемом лекарств
05:24
Политика
Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Легендарная фраза о заливной рыбе в «Иронии судьбы» была импровизацией актера Яковлева

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 05:20
Общество
Легендарная фраза о заливной рыбе в «Иронии судьбы» была импровизацией актера Яковлева
youtube.com  /  Киноконцерн «Мосфильм»

Москва, 31 декабря. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал любимой кинокартиной многих советских и российских граждан. Примечательно, что лента известна многим по фразе актера Юрия Яковлева «Какая гадость эта ваша заливная рыба», которую он произносил вполне искренне.

В самом популярном новогоднем фильме страны пересекаются привычные для советского человека атрибуты из жизни и необычайный сюжет, который развивается на случайностях. Однако совсем не многие знают, что на самом деле львиная доля легендарных фраз и моментов киноленты сами по себе появились случайно — благодаря импровизации актерского состава.

Так, легендарная фраза «Какая гадость эта ваша заливная рыба» была искренним криком души актера Яковлева: как вспомнила его коллега Валентина Талызина, в той самой сцене использовалась рыба, пролежавшая на площадке уже не один день. Осознавая, что съемки фильма и так серьезно ударят по карману кинематографистов, актер продолжал отыгрывать и есть несвежий морепродукт. Однако главный герой не смог сдержаться от отвратительного вкуса рыбы, что позже и вошло в историю как яркий момент отечественного кинематографа, передало издание «Ямал-медиа».

Именно «Иронию судьбы» россияне чаще всего выбирают при ответе на вопрос о фильме, наиболее ассоциирующемся с Новым годом. Вторая такая кинолента — «Один дома» с юным Маколеем Калкиным.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Легендарная фраза о заливной рыбе в «Иронии судьбы» была импровизацией актера Яковлева
новый год яковлев фильм импровизация Ирония судьбы, или с легким паром
Комментировать