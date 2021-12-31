Легендарная фраза о заливной рыбе в «Иронии судьбы» была импровизацией актера Яковлева

Москва, 31 декабря. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал любимой кинокартиной многих советских и российских граждан. Примечательно, что лента известна многим по фразе актера Юрия Яковлева «Какая гадость эта ваша заливная рыба», которую он произносил вполне искренне.

В самом популярном новогоднем фильме страны пересекаются привычные для советского человека атрибуты из жизни и необычайный сюжет, который развивается на случайностях. Однако совсем не многие знают, что на самом деле львиная доля легендарных фраз и моментов киноленты сами по себе появились случайно — благодаря импровизации актерского состава.

Так, легендарная фраза «Какая гадость эта ваша заливная рыба» была искренним криком души актера Яковлева: как вспомнила его коллега Валентина Талызина, в той самой сцене использовалась рыба, пролежавшая на площадке уже не один день. Осознавая, что съемки фильма и так серьезно ударят по карману кинематографистов, актер продолжал отыгрывать и есть несвежий морепродукт. Однако главный герой не смог сдержаться от отвратительного вкуса рыбы, что позже и вошло в историю как яркий момент отечественного кинематографа, передало издание «Ямал-медиа».

Именно «Иронию судьбы» россияне чаще всего выбирают при ответе на вопрос о фильме, наиболее ассоциирующемся с Новым годом. Вторая такая кинолента — «Один дома» с юным Маколеем Калкиным.