Итальянский политолог Грациани объяснил эпохальное значение разговора Путина и Байдена

Рим, 31 декабря. Прошедшие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом говорят о перераспределении сфер влияния между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил итальянский политолог, президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Состоявшийся накануне 50-минутный телефонный разговор имеет эпохальное значение. Это событие свидетельствует о «подлинном начале российско-американских переговоров».

«Роль Европейского союза и Североатлантического альянса в известной мере ослаблены. Байден признает за Путиным, а значит и за Россией, роль соавтора, принимающего решения... Позиция Путина укрепляется. Брюссель и Киев должны реалистично воспринимать ее», — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Джо Байден несколько дней готовился к разговору с Владимиром Путиным. Хозяину Белого дома помогали высокопоставленные чиновники и советники.