Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 06:38
06:28
Общество
Депутат Соломатина: у переболевших COVID-19 повышается риск возникновения рака
06:23
Политика
Политолог Ищенко: попытка США устроить России «Афганистан» обернулась победой Москвы
06:22
Общество
Дендролог Яковлев предупредил о возможных клещах и клопах на новогодних елках
06:10
Происшествия
Десятки тысяч жителей штата Колорадо эвакуируют из-за распространившихся лесных пожаров
06:08
Политика
Белый дом поскупился на слова при написании пресс-релиза о переговорах Путина и Байдена
06:07
Общество
Маленькая девочка из Сирии получила новогоднее поздравление от Путина
06:00
Политика
Экс-премьер Украины Азаров осудил закрытие десятков родильных отделений властями страны
05:47
Происшествия
Экс-менеджера Кардашьян и Минаж зарезали и спрятали в собственном автомобиле в США
05:44
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал отказаться от сочетания алкоголя с приемом лекарств
05:24
Политика
Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Итальянский политолог Грациани объяснил эпохальное значение разговора Путина и Байдена

Политика
Итальянский политолог Грациани объяснил эпохальное значение разговора Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Рим, 31 декабря. Прошедшие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом говорят о перераспределении сфер влияния между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил итальянский политолог, президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Состоявшийся накануне 50-минутный телефонный разговор имеет эпохальное значение. Это событие свидетельствует о «подлинном начале российско-американских переговоров».

«Роль Европейского союза и Североатлантического альянса в известной мере ослаблены. Байден признает за Путиным, а значит и за Россией, роль соавтора, принимающего решения... Позиция Путина укрепляется. Брюссель и Киев должны реалистично воспринимать ее», — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Джо Байден несколько дней готовился к разговору с Владимиром Путиным. Хозяину Белого дома помогали высокопоставленные чиновники и советники.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Итальянский политолог Грациани объяснил эпохальное значение разговора Путина и Байдена
путин переговоры байден
Комментировать