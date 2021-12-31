Шеф-повар Павлов назвал советский рецепт оливье самым бюджетным

Москва, 31 декабря. Салат оливье является наиболее традиционным блюдом новогоднего стола. Как на нем сэкономить, рассказал ведущий телеканала «Еда», шеф-повар Владимир Павлов.

По словам специалиста, наиболее бюджетным вариантом является салат, приготовленный по советскому рецепту. В него входит классическая вареная колбаса, картофель, морковь, соленый огурец, репчатый лук, майонез, горошек и яйцо. Об этом передает радио Sputnik.

«Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени — вот и весь оливье», — добавил Павлов.

Сэкономить также можно, если сделать вегетарианский вариант блюда, отметил эксперт. Однако в этом случае заменять мясо соевыми продуктами не стоит, так как они чаще всего стоят дороже.

Обойдется в среднем салат оливье в 377 рублей. Такие данные подсчитал Руспродсоюз.