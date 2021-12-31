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Путин планирует встретить Новый год в кругу родных и близких

Общество
Путин планирует встретить Новый год в кругу родных и близких
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 декабря. Российский лидер Владимир Путин встретит новый 2022-й год в окружении родных и близких людей. В новогодние каникулы президент проведет несколько рабочих встреч.

В прошлом году глава государства тоже справлял праздник в семейном кругу. Недавно Путин пошутил, что будет слушать поздравление президента на Новый год.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Праздничные мероприятия у российского лидера не затянутся надолго. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отдых продлится лишь пару дней. Затем Путин займется бумажной работой и проведет несколько рабочих встреч.

В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом США Джо Байденом, который продлился чуть меньше часа, передает «Царьград». В ходе переговоров глава американского государства заверил своего коллегу, что Вашингтон не станет размещать вооружение на Украине.

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