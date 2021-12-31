Союз пенсионеров России поддержал введение регулярных новогодних выплат пожилым людям

Москва, 31 декабря. Инициатива по введению регулярных выплат для пожилых людей к Новому году является крайне важной мерой поддержки этой категории населения. Так считает председатель регионального отдела Союза пенсионеров по городу Москва Игорь Корнев.

Он отметил, что на данный момент московские пенсионеры получают финансовую поддержку в полтора раза больше, чем остальные. При этом даже им трудно прожить на сумму в 21 193 рубля. Ухудшает ситуацию еще и тот факт, что траты на основные потребности выше, чем в регионах, передает «Вечерняя Москва».

«Мы в Союзе пенсионеров России всегда очень рады любой форме государственной поддержки: будь это выплаты праздничные, предновогодние или добавка к основной пенсии. И чем больше таких поощрений для пенсионеров, тем лучше», — отметил Корнеев.

По мнению эксперта, есть не менее положительная альтернатива подобным выплатам. Например, можно вместо них повысить основную пенсию россиян.

Соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение в Государственную дума России. Внесли его парламентарии от фракции ЛДПР.