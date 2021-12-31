Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 06:38
06:28
Общество
Депутат Соломатина: у переболевших COVID-19 повышается риск возникновения рака
06:23
Политика
Политолог Ищенко: попытка США устроить России «Афганистан» обернулась победой Москвы
06:22
Общество
Дендролог Яковлев предупредил о возможных клещах и клопах на новогодних елках
06:10
Происшествия
Десятки тысяч жителей штата Колорадо эвакуируют из-за распространившихся лесных пожаров
06:08
Политика
Белый дом поскупился на слова при написании пресс-релиза о переговорах Путина и Байдена
06:07
Общество
Маленькая девочка из Сирии получила новогоднее поздравление от Путина
06:00
Политика
Экс-премьер Украины Азаров осудил закрытие десятков родильных отделений властями страны
05:47
Происшествия
Экс-менеджера Кардашьян и Минаж зарезали и спрятали в собственном автомобиле в США
05:44
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал отказаться от сочетания алкоголя с приемом лекарств
05:24
Политика
Политолог Кедми посоветовал трем странам отказаться от фантазий о вступлении в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Союз пенсионеров России поддержал введение регулярных новогодних выплат пожилым людям

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 05:12
Экономика
Союз пенсионеров России поддержал введение регулярных новогодних выплат пожилым людям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 декабря. Инициатива по введению регулярных выплат для пожилых людей к Новому году является крайне важной мерой поддержки этой категории населения. Так считает председатель регионального отдела Союза пенсионеров по городу Москва Игорь Корнев.

Он отметил, что на данный момент московские пенсионеры получают финансовую поддержку в полтора раза больше, чем остальные. При этом даже им трудно прожить на сумму в 21 193 рубля. Ухудшает ситуацию еще и тот факт, что траты на основные потребности выше, чем в регионах, передает «Вечерняя Москва».

«Мы в Союзе пенсионеров России всегда очень рады любой форме государственной поддержки: будь это выплаты праздничные, предновогодние или добавка к основной пенсии. И чем больше таких поощрений для пенсионеров, тем лучше», — отметил Корнеев.

По мнению эксперта, есть не менее положительная альтернатива подобным выплатам. Например, можно вместо них повысить основную пенсию россиян.

Соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение в Государственную дума России. Внесли его парламентарии от фракции ЛДПР.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Союз пенсионеров России поддержал введение регулярных новогодних выплат пожилым людям
пенсионеры новогодние выплаты союз пенсионеров
Комментировать