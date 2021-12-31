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Захарова заявила об использовании ВСУ оружия НАТО для геноцида мирного населения Донбасса

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 05:04
Политика
Захарова заявила об использовании ВСУ оружия НАТО для геноцида мирного населения Донбасса
facebook.com  /  Мария Захарова

Киев, 31 декабря. Украинские власти будут использовать поставки вооружения с Запада, чтобы расстреливать мирных граждан, проживающих на территории республик Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украина в апреле 2014 года начала спецоперацию на юго-востоке страны против ДНР и ЛНР, которые отказались признавать легитимность государственного переворота в Киеве. В результате военных действий за последние семь лет, по данным ООН, в Донбассе погибли более 13 тыс. человек.

«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» — сказала Захарова в ходе брифинга.

По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, киевские власти намерены поддерживать конфликт в Донбассе, а не завершать его. Он уверен, что нынешняя ситуация выгодна «заокеанским партнерам» Украины, которые фактически управляют страной, пишет «Царьград».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все прекрасно видят, что происходит в Донбассе. По его словам, нынешняя ситуация напоминает геноцид.

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Все новости / Политика / Захарова заявила об использовании ВСУ оружия НАТО для геноцида мирного населения Донбасса
донбасс нато захарова расстрел мирного населения
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