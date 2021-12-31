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Россия намерена передать Казахстану 16 бесперспективных объектов Байконура

Общество
Россия намерена передать Казахстану 16 бесперспективных объектов Байконура
federalspace.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Байконур, 31 декабря. Россия планирует отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур, которые считает бесперспективными для дальнейшего использования. Такие данные привели источники в космической отрасли.

В документе числится не только недвижимость, некоторое имущество также имеет остаточную стоимость. Перед передачей казахской стороне все объекты предстоит снять с учета российских предприятий. Роскосмос планирует передать бесперспективные объекты Астане до конца 2022 года, передал осведомленный источник РИА Новости.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на Байконуре. По его словам, четверть века назад на космодроме было 18 стартовых комплексов, а на данный момент осталось три.

На днях с Байконура стартовала ракета «Союз» с 36-ю британскими спутниками связи OneWeb. Осуществление пуска ракеты-носителя в госкорпорации назвали успешным.

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роскосмос байконур россия и казахстан
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