Россия намерена передать Казахстану 16 бесперспективных объектов Байконура

Байконур, 31 декабря. Россия планирует отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур, которые считает бесперспективными для дальнейшего использования. Такие данные привели источники в космической отрасли.

В документе числится не только недвижимость, некоторое имущество также имеет остаточную стоимость. Перед передачей казахской стороне все объекты предстоит снять с учета российских предприятий. Роскосмос планирует передать бесперспективные объекты Астане до конца 2022 года, передал осведомленный источник РИА Новости.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на Байконуре. По его словам, четверть века назад на космодроме было 18 стартовых комплексов, а на данный момент осталось три.

На днях с Байконура стартовала ракета «Союз» с 36-ю британскими спутниками связи OneWeb. Осуществление пуска ракеты-носителя в госкорпорации назвали успешным.