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Курьер обматерил дочь тяжелобольной Заворотнюк и сыграл ее чемоданом «в футбол»

Шоу-бизнес
Курьер обматерил дочь тяжелобольной Заворотнюк и сыграл ее чемоданом «в футбол»
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 31 декабря. Наследница тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о недостойном поведении курьера, который привез ей чемодан из аэропорта.

Неприятности настигли девушку после возвращения домой в Москву. Она пожаловалась на сотрудника курьерской службы, который должен был доставить ее чемодан из аэропорта. По словам Анны, тот разозлился на нее из-за смены адреса доставки. Изначально Заворотнюк хотела, чтобы багаж привезли ее подруге, но потом изменила решение и попросила отправить вещи домой.

«Курьер был просто не то, чтобы не в адеквате. Со мной никто так давно не общался. Просто жуткий хам! Ужаснейший хам! Он начинает: "Да я! Я весь день езжу!" Это все, естественно, с матом. Я думаю, ладно, без проблем. Я лучше сама потом вызову доставку. Везите, куда назначено», — объяснила ситуацию Анна Заворотнюк поклонникам в Instagram.

Курьер обматерил дочь тяжелобольной Заворотнюк и сыграл ее чемоданом «в футбол»
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Однако на этом неудачи Анны не закончились. Курьер не перестал изливать всю злобу на Заворотнюк и ее подругу. Как призналась наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня», раздраженный сотрудник отчитал ее приятельницу, а позднее сыграл чемоданом «в футбол», пнув вещи ногой. Тем не менее девушка не стала унывать и даже пошутила, что после такой травмы багажу потребуется помощь психолога.

Недавно Анна Заворотнюк рассказала о желании, которое загадает под бой курантов. Девушка уже вовсю готовится к Новому году.

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