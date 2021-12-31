Иммунолог Крючков объяснил низкую смертность при заражении штаммом «Омикрон»

Москва, 31 декабря. Люди, для которых коронавирусная инфекция чрезвычайно опасна, уже умерли. Подобное заявление сделал иммунолог Николай Крючков.

Именно этот факт, по его мнению, является причиной низкой летальности нового штамма «Омикрон». Выжившие люди имеют иммунитет, который защищает их от COVID-19, передает URA.RU.

«Не надо забывать про момент, о котором все почему-то забыли. Вообще-то говоря, особенно это для России характерно, много людей, которые потенциально проблемны с COVID-19, они умерли. У нас сверхсмертность с апреля прошлого года по декабрь этого года, больше миллиона человек. И подавляющее большинство, где-то 90% человек, это напрямую ковидные смерти», — отметил Крючков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о локализации очагов распространения штамма коронавируса «Омикрон» в России. Всего в стране зафиксировали 103 случая инфицирования новой мутацией.