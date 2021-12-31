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Бизнесмен Мальков поблагодарил знаменитую жену Макееву за спасение

Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поблагодарил знаменитую жену Макееву за спасение
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 31 декабря. Актриса Анастасия Макеева в одну из ночей спасла своего супруга Романа Малькова. Об этом бизнесмен рассказал в своих соцсетях и поблагодарил жену за заботу.

Он сопроводил пост совместной фотографией, сделанной на отдыхе в Словении. Мальков не уточнил, что именно произошло с ним ночью, но смайликом намекнул, что речь идет о его физическом состоянии.

«Спасибо тебе за то, что ты есть... Сегодня ночью ты меня просто спасла... Люблю тебя, мой спаситель. Не спала, ухаживала за мной», — написал Мальков.

Макеева прокомментировала пост супруга и пообещала всегда быть рядом. Пользователи Сети поинтересовались, что произошло. Кто-то заявил, что Мальков отравился. Сама актриса сообщила лишь то, что без некоей Ольги они справиться не смогли.

Бизнесмен Мальков поблагодарил знаменитую жену Макееву за спасение
Pr Scr instagram.com / @malkov_roman_mr

Хейтеры звездной пары позлорадствовали несчастью Малькова. По их словам, мужчине досталось по заслугам за то, что он некрасиво поступил с бывшей женой, оставив ее одну с детьми ради знаменитой актрисы.

«Божья кара», — констатировал подписчик.

Недавно поклонники пришли к выводу, что брак с Мальковым превратил жизнь Макеевой в ад. Они заметили, что повышенное внимание прессы, травля со стороны бывших фанатов и обидные прозвища в виде «разлучницы» подорвали здоровье звезды.

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