Бизнесмен Мальков поблагодарил знаменитую жену Макееву за спасение

Москва, 31 декабря. Актриса Анастасия Макеева в одну из ночей спасла своего супруга Романа Малькова. Об этом бизнесмен рассказал в своих соцсетях и поблагодарил жену за заботу.
Он сопроводил пост совместной фотографией, сделанной на отдыхе в Словении. Мальков не уточнил, что именно произошло с ним ночью, но смайликом намекнул, что речь идет о его физическом состоянии.
«Спасибо тебе за то, что ты есть... Сегодня ночью ты меня просто спасла... Люблю тебя, мой спаситель. Не спала, ухаживала за мной», — написал Мальков.
Макеева прокомментировала пост супруга и пообещала всегда быть рядом. Пользователи Сети поинтересовались, что произошло. Кто-то заявил, что Мальков отравился. Сама актриса сообщила лишь то, что без некоей Ольги они справиться не смогли.
Хейтеры звездной пары позлорадствовали несчастью Малькова. По их словам, мужчине досталось по заслугам за то, что он некрасиво поступил с бывшей женой, оставив ее одну с детьми ради знаменитой актрисы.
«Божья кара», — констатировал подписчик.
Недавно поклонники пришли к выводу, что брак с Мальковым превратил жизнь Макеевой в ад. Они заметили, что повышенное внимание прессы, травля со стороны бывших фанатов и обидные прозвища в виде «разлучницы» подорвали здоровье звезды.