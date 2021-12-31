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Гинцбург: пара бокалов шампанского в Новый год не навредят организму после прививки

Общество
Гинцбург: пара бокалов шампанского в Новый год не навредят организму после прививки
pixabay.com

Москва, 31 декабря. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, в Новый год могут позволить себе один-два бокала шампанского. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Небольшое количество алкоголя не помешает выработке антител. Важно не злоупотреблять спиртным и остановиться на паре бокалов, передает ТАСС.

«Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — рассказал Гинцбург.

Ученый ранее посоветовал родителям не приглашать домой Деда Мороза, пока не закончится пандемия коронавируса. Вместо это лучше купить белую бороду и устроить детям праздник самостоятельно.

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