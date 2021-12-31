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Минобороны может запустить с космодрома Плесецк три ракеты «Ангара» в 2022 году

Наука
Минобороны может запустить с космодрома Плесецк три ракеты «Ангара» в 2022 году
twitter.com  /  Роскосмос

Москва, 31 декабря. Российское оборонное ведомство в следующем году может запустить с космодрома Плесецк три ракеты «Ангара». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Планируется, что запущенные ракеты выведут на орбиту спутники различного назначения. «Ангару» запустят в космос с помощью разгонного блока «Бриз-М», макеты полезной нагрузки при этом больше задействовать не будут, передает РИА Новости

«На 2022 год запланирован запуск трех ракет-носителей "Ангара" — двух тяжелого класса "Ангара-А5" и одной легкой "Ангары-1.2". Они выведут на орбиту действующие космические аппараты различного назначения, макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется», — сообщил источник.

Недавно российская система ПРО С-550 прошла все этапы госиспытаний и была принята на вооружение в армию. Первые комплексы зенитной обороны поступят в войска в ближайшее время.

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минобороны ракета ангара
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