Рэпер Feduk и Саша Новикова потратили 15 млн рублей на семейный минивэн

Москва, 31 декабря. Саша Новикова и рэп-исполнитель Федор Инсаров (Feduk) тщательно готовятся к рождению первенца. Недавно они купили практичный минивэн за 15 миллионов рублей.

Под конец года дочь российского ресторатора Аркадия Новикова и музыкант объявили, что вскоре станут счастливыми родителями. Для пары это первый ребенок, поэтому они с особым трепетом готовятся к пополнению в семействе. Саша Новикова еще осенью проговорилась, что заказала новый автомобиль. Многие поклонники думали, что выбор девушки пал на внедорожник или спорткар, однако ей удалось всех удивить. Возлюбленная рэпера решила взять практичный минивэн, в который поместится вся семья.

«А вот и мой новогодний подарок себе! Я давно мечтала об этой машине и наконец-то решилась, чему несказанно рада. Для меня комфорт в передвижении очень важен», — сказала Новикова.

Оказалось, что пара приобрела не просто автомобиль премиум-класса, но еще и отправила его на тюнинг. В салоне машины появятся холодильник, выдвижные столики, Wi-Fi-модуль, раскладные сидения, телевизор и другие развлечения. Поклонники поздравили звезд с обновкой и отметили, что это Mercedes V-Class. Стоимость минивэна начинается от 10 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. Подобные доработки, которые сделала пара — повышают цену как минимум на 5 миллионов.

Недавно Саша Новикова показала подписчикам округлившийся живот. Она позировала в черном трикотажном костюме.