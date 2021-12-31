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Бузовой опять намекнули на чрезмерное увлечение алкоголем

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 03:49
Шоу-бизнес
Бузовой опять намекнули на чрезмерное увлечение алкоголем
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 31 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова стала приглашенным гостем шоу «Молодые ножи», которое ведет знаменитый шеф-повар Константин Ивлев. Праздничный выпуск не обошелся без колкостей в адрес артистки.

По концепции передачи несколько молодых шефов готовили для Бузовой разные блюда. Задачей певицы было по достоинству оценить мастерство начинающих поваров.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что вообще любит вкусно покушать, но вынуждена все время себя ограничивать, чтобы сохранять фигуру. Впрочем, по словам Бузовой, на Новый год она позволит себе расслабиться и будет есть все, что захочет.

Вот на шоу она попробовала почти все, что предложили ей повара. И практически каждое блюдо удостоилось похвалы от селебрити. Однако условия передачи требуют от Ивлева и гостя определить лучшего повара. После бурных обсуждений знаменитости все же выбрали лидера.

«Победитель может быть только один, но вы в финале новогоднего выпуска. Вы уже можете прийти домой вот так…» — сказала Бузова, изобразив пьяную походку.

Шутливый жест не ускользнул от внимания Ивлева. Он моментально ответил певице колкостью.

«Но, в большей степени, такой домой приходит Ольга», — иронично сказал шеф-повар.

Бузова в ответ громко рассмеялась и не стала отвечать на провокацию ведущего. Безусловно, Ивлев намекнул на скандал, который разгорелся летом между Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Тогда в эфире телеканал «Матч ТВ» Губерниев спросил у певицы о «коньяке по утрам», напомнив детскую сказку. Однако Бузова юмор про алкоголизм не оценила и буквально ударилась в истерику со слезами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузовой опять намекнули на чрезмерное увлечение алкоголем
бузова ивлев молодые ножи
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