Комментаторы Daily Mail дали ироничный совет по борьбе с российскими системами ПРО С-550

Лондон, 31 декабря. Журналисты британского издания Daily Mail опубликовали материал о новой российской системе ПРО С-550. Читатели в комментариях в шуточной форме выдвинули предложения по противодействию комплексу.
Публикацию посвятили принятию Россией на вооружение новой системы С-550. Авторы пишут, что комплекс способен эффективно противодействовать ядерным боеголовкам и орбитальным спутникам.
Статья вызвала бурную реакцию со стороны британцев. Читатели в комментариях заявили, что страны Запада могут противопоставить такому мощному оружию только новую этику и правильное употребление гендерных местоимений.
«И эта ракета летит тогда, когда в байденовской воук-армии все старательно готовятся к сдаче зачета по "критической расовой теории"!» — отметил пользователь с ником JD33.
«У нас есть военные спутники… Но они все трансгендерные!» — пошутил Crockagator.
«В России хорошо знают, как делать ракеты. Вспомните только те их "Катюши" из Второй мировой войны!» — добавил hughhefeweizen.
Ранее новейший комплекс ПРО С-550 завершил этапы государственного тестирования. В ближайшее время зенитная ракетная система поступит на вооружение российской армии.