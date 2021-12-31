Комментаторы Daily Mail дали ироничный совет по борьбе с российскими системами ПРО С-550

Лондон, 31 декабря. Журналисты британского издания Daily Mail опубликовали материал о новой российской системе ПРО С-550. Читатели в комментариях в шуточной форме выдвинули предложения по противодействию комплексу.

Публикацию посвятили принятию Россией на вооружение новой системы С-550. Авторы пишут, что комплекс способен эффективно противодействовать ядерным боеголовкам и орбитальным спутникам.

Статья вызвала бурную реакцию со стороны британцев. Читатели в комментариях заявили, что страны Запада могут противопоставить такому мощному оружию только новую этику и правильное употребление гендерных местоимений.

«И эта ракета летит тогда, когда в байденовской воук-армии все старательно готовятся к сдаче зачета по "критической расовой теории"!» — отметил пользователь с ником JD33.

«У нас есть военные спутники… Но они все трансгендерные!» — пошутил Crockagator.

«В России хорошо знают, как делать ракеты. Вспомните только те их "Катюши" из Второй мировой войны!» — добавил hughhefeweizen.