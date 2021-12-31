Пользователи Сети в восторге от фотографий сына Лукашенко в хоккейной форме

Москва, 31 декабря. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко приехал в Россию вместе с отцом и вышел на лед в хоккейном матче с участием лидеров двух государств. Поклонницы без ума от фото 17-летнего Николая в хоккейной форме.

Николай вот уже второй год пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола, порой затмевая даже своего отца. В недавнем интервью юноша признался, что задумывается о карьере в политике, поскольку с ранних лет живет проблемами родной страны и ее жителей. Однако в Сети пока обсуждают не политические амбиции 17-летнего Николая, а его эффектную внешность. Молодой человек атлетичен и высок, а также обладает правильными чертами лица.

Лидер Белоруссии постоянно берет его с собой на различные политические встречи. Накануне они приезжали в Санкт-Петербург, чтобы встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко-младший стал одним из участников хоккейного матча. Он вышел на лед вместе с отцом, Путиным и другими высокопоставленными лицами против команды, за которую выступали легенды спорта. По итогам встречи «Белые», за которых играл Николай, победили со счетом 18:7. Лидеры двух стран на двоих забросили девять шайб.

В Сети появились фотографии с прошедшего матча, после чего поклонницы написали массу восторженных отзывов о Лукашенко-младшем. Некоторые отметили, что юноше очень идет спортивная форма. Многим также нравятся его скромность и обаяние.

«Он просто Аполлон! Какой красавец мужчина! Повезло его девушке», — написал пользователь.

«Хочется думать, что у Белоруссии есть будущее, когда видишь Колю» — указала поклонница.

ТАСС / Климентьев Михаил

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался в стрельбе с Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, 17-летний юноша владеет оружием.