Четыре человека погибли при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан

Кветта, 31 декабря. Взрыв произошел в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта. В результате инцидента погибло не менее четырех человек, еще 13 пострадали, передает местная газета Express Tribune.

По данным издания, главный министр провинции Мир Абдул Куддус Бизенджо решительно осудил организаторов взрыва и раскритиковал меры безопасности в городе. Политик также выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших и запросил полицейский отчет по факту происшествия.

«По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте. Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу», — пишет газета.

В сентябре в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. В том инциденте выжила маленькая девочка Алиса и ее семья. Накануне она поздравила россиян с Новым годом пожелав никогда не попадать в подобную ситуацию, пишет «Царьград».