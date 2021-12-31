Путин обязал наносить на беспилотники опознавательные знаки

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Воздушный кодекс страны. Теперь на все беспилотные воздушные суда необходимо наносить опознавательные знаки.

Согласно утвержденным поправкам, на беспилотниках должны быть уточняющие требования по их безопасной эксплуатации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Опознавательные знаки необходимо наносить на импортные и отечественные воздушные суда, включая гражданские беспилотники. У них должна быть максимальная взлетная масса от 0,25 до 30 килограммов.

Поправки регулируют вопросы сертификации беспилотных воздушных судов и их элементов. В кодексе будет прописана норма о требованиях, которые необходимы для эксплуатации такой техники. Их будет утверждать Росавиация.

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