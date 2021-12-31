Премьер Молдавии Гаврилица назвала политику страны в отношении России взвешенной и умной

Кишинев, 31 декабря. Правительство Молдавии придерживается в отношении России спокойной, взвешенной и умной политики. Такое мнение высказала премьер страны Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.

Соответствующее заявление министр сделала, отвечая на вопрос, не считает ли она данную политику «робкой». По словам Гаврилицы, Молдавия является маленькой страной «в очень сложном регионе». Премьер подчеркнула, что она бы не назвала политику государства робкой.

«Мы наблюдаем очень напряженную ситуацию на границе Украины и России, видим, что случилось на рынке энергоресурсов. Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику», — ответила Гаврилица.

При этом правительство Молдавии все никак не может определиться со своей политикой по отношению к России. Кишинев демонстрирует заинтересованность в поддержании экономических и политических отношений с Москвой, однако Евросоюз пытается не допустить этого.