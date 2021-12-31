Кремль: Байден заверил Путина в отсутствии намерений размещать на Украине ударные вооружения

Москва, 31 декабря. Президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным уверил визави в том, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Такое заявление озвучил Кремль.

Американский лидер разговаривал с президентом России в ночь на пятницу на протяжении 50 минут. Помимо прочих затронутых в ходе переговоров тем, Байден также отметил особый уровень ответственности США и РФ за организацию стабильности в Европе и мире в целом.

«В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», — следует из сообщения Кремля.

В ходе беседы лидеров двух государств обсуждались вопросы, затронутые на прошедшей 7 декабря видеоконференции. Основной темой для обмена мнениями стали аспекты реализации договоренности о старте переговоров по предоставлению гарантий безопасности Москвы.