Байдену понадобилось несколько дней и помощь команды, чтобы подготовиться к беседе с Путиным

Вашингтон, 31 декабря. Американский лидер Джо Байден несколько дней готовился к телефонным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом прессе рассказал высокопоставленный представитель администрации демократа.

Помощь хозяину Белого дома оказывали его внешнеполитические советники. Речь идет о госсекретаре Энтони Блинкине и советнике по нацбезопасности Джейке Салливане.

«Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен — Прим. ФАН) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники», — сказал источник.

Переговоры политиков состоялись 30 декабря по инициативе Москвы. В общей сложности президенты беседовали в течение 50 минут. Главной темой диалога стала напряженная обстановка вокруг Украины, а также взаимные гарантии безопасности. Переговоры Путина и Байдена состоялись уже второй раз за месяц. Ранее главы государств провели видеоконференцию, в рамках которой обсуждали те же вопросы.