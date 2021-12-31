Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 03:38
03:20
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан
03:15
Армия
Путин обязал наносить на беспилотники опознавательные знаки
03:14
Политика
Премьер Молдавии Гаврилица назвала политику страны в отношении России взвешенной и умной
03:13
Политика
Кремль: Байден заверил Путина в отсутствии намерений размещать на Украине ударные вооружения
03:11
Политика
Байдену понадобилось несколько дней и помощь команды, чтобы подготовиться к беседе с Путиным
03:09
Экономика
Банкир Позднышева: проверить подлинность денежных купюр можно по качеству бумаги
02:57
Общество
Гинцбург посоветовал оградить детей от «выездного» Деда Мороза
02:50
Армия
Сергей Шойгу: армия России является одной из самых современных и эффективных в мире
02:42
Политика
Посол Антонов: никто не должен сомневаться в решимости России защищать свои интересы
02:33
Политика
Посол Антонов: военное вмешательство НАТО на Украину является угрозой для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байдену понадобилось несколько дней и помощь команды, чтобы подготовиться к беседе с Путиным

Политика
Байдену понадобилось несколько дней и помощь команды, чтобы подготовиться к беседе с Путиным
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 31 декабря. Американский лидер Джо Байден несколько дней готовился к телефонным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом прессе рассказал высокопоставленный представитель администрации демократа.

Помощь хозяину Белого дома оказывали его внешнеполитические советники. Речь идет о госсекретаре Энтони Блинкине и советнике по нацбезопасности Джейке Салливане.

«Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен — Прим. ФАН) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники», — сказал источник.

Переговоры политиков состоялись 30 декабря по инициативе Москвы. В общей сложности президенты беседовали в течение 50 минут. Главной темой диалога стала напряженная обстановка вокруг Украины, а также взаимные гарантии безопасности. Переговоры Путина и Байдена состоялись уже второй раз за месяц. Ранее главы государств провели видеоконференцию, в рамках которой обсуждали те же вопросы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байдену понадобилось несколько дней и помощь команды, чтобы подготовиться к беседе с Путиным
путин переговоры белый дом байден сша и россия
Комментировать