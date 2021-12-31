Банкир Позднышева: проверить подлинность денежных купюр можно по качеству бумаги

Москва, 31 декабря. Несмотря на рост доли безналичных расчетов в России, платежи наличными деньгами все еще востребованы и актуальны. Как случайно не положить в кошелек фальшивую банкноту, рассказала банкир Наталья Позднышева.

Первым делом она посоветовала обращать внимание на качество купюры. По словам специалиста, рублевые и долларовые банкноты делают из хлопка, за счет чего они имеют более волокнистую поверхность, чем обычная бумага. Помимо этого, важно внимательно рассмотреть водяные знаки и защитную ленту, которая всегда должна оставаться сплошной при просвете, рассказала Позднышева агентству «Прайм».

«Также высокоэффективными элементами являются муаровые полосы: при наклоне в определенном месте банкноты возникают разноцветные радужные полосы. Можно рассмотреть и кипп-эффект: при исследовании лицевой стороны банкноты в падающем под углом свете в горизонтальной полосе под основным изображением определяются буквы "РР" или "Ꝑ"», — добавила банкир.

При этом, как отметила ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, чаще всего в России подделывали купюры номиналом 5000 рублей. По ее словам, наибольшее число фальшивых банкнот было обнаружено в Центральном федеральном округе.