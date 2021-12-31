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Гинцбург посоветовал оградить детей от «выездного» Деда Мороза

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 02:57
Общество
Гинцбург посоветовал оградить детей от «выездного» Деда Мороза
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Москва, 31 декабря. Пока в стране ситуация с пандемией остается сложной, лучше отказаться от услуг приглашенного Деда Мороза. Такое мнение озвучил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт напомнил, что сейчас следует соблюдать особую осторожность, так как коронавирусу стали подвержены и дети. Чтобы не допустить неприятных последствий, родителям лучше самостоятельно перевоплотиться в сказочного персонажа.

«Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — сказал ТАСС Гинцбург.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал противоположное мнение. Врач наоборот считает, что лучше пригласить Деда Мороза, но как альтернативу походами по праздничным мероприятиям, где собирается много людей.

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