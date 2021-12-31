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Сергей Шойгу: армия России является одной из самых современных и эффективных в мире

Армия
Сергей Шойгу: армия России является одной из самых современных и эффективных в мире
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 31 декабря. Самоотверженное и преданное отношение российских военных к делу помогает делать армию России самой эффективной и современной в мире. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российская армия считается достойным гарантом обеспечения безопасности государства и его национальных интересов. Министр в ходе своего новогоднего поздравления высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.

«Сегодня наши Вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сообщает Минобороны.

Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно, добавил генерал армии. Он заметил, что 2021 год был не самым простым, но России удалось укрепить боеспособность армии, флота и улучшить условие службы.

Одним из показателей успехов российской армии является операция в Сирии. Министерство иностранных дел РФ ранее отметило, что ВС страны сыграло существенную роль в ослаблении боевиков в САР.

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Все новости / Армия / Сергей Шойгу: армия России является одной из самых современных и эффективных в мире
шойгу поздравление вс россии
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