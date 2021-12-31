Посол Антонов: никто не должен сомневаться в решимости России защищать свои интересы

Москва, 31 декабря. Ни один из мировых игроков не должен испытывать сомнения в том, что Москва готова отстаивать свои взгляды в области безопасности. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале «Форин полиси».

Дипломат в своей работе подчеркнул, что складывающая на данный момент ситуация стала «очень опасной». В случае, если другие страны и далее будут создавать угрожающие Москве «военно-стратегические реалии», то России останется лишь разрабатывать против них аналогичные уязвимости.

«Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность», — отметил дипломат.

Заявление Антонова было опубликовано после прошедших переговоров между американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Во время диалога глава РФ также высказался о том, что Москва будет защищать свои границы и вести себя аналогичным Вашингтону образом в вопросах обеспечения собственной безопасности, передает «Царьград».