Посол Антонов: военное вмешательство НАТО на Украину является угрозой для России

Вашингтон, 31 декабря. Военное освоение Украины странами НАТО недопустимо, так как является экзистенциальной угрозой для России. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова в журнале Foreign Policy.

Дипломат заявил, что проблему можно решить путем диалога. Для этого необходимо выработать долгосрочные правовые гарантии безопасности, обязательные для исполнения. Антонов подчеркнул, что угроза для России значительно возрастает при «вползании» НАТО на территорию Украины.

«Необходимы срочные действия. Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — заявил посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу в Женеве с участием представителей Москвы и Вашингтона. Переговоры состоятся 10 января. На них российская сторона будет добиваться твердых гарантий безопасности.