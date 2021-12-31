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Путин посчитал ошибкой возможное введение масштабных американских санкций против России

Политика
Путин посчитал ошибкой возможное введение масштабных американских санкций против России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 декабря. Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул тему возможных «масштабных санкций». В ответ президент РФ заявил, что это было бы крупной ошибкой, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Беседа российского и американского лидеров состоялась в 23:35 по московскому времени. Как отметили в Белом доме, длительность переговоров составила 50 минут. Во время них Путин подчеркнул, что санкции со стороны США против России привели бы к серьезным последствиям. Москва выразила надежду, что этого не произойдет, передает слова президента Ушаков.

«Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», — сообщил помощник Путина.

Ранее Белый дом сообщил о завершении телефонных переговоров президентов России и США. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, инициатором беседы выступил Владимир Путин. Переговоры прошли в закрытом формате.

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