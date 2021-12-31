Путин посчитал ошибкой возможное введение масштабных американских санкций против России

Москва, 31 декабря. Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул тему возможных «масштабных санкций». В ответ президент РФ заявил, что это было бы крупной ошибкой, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Беседа российского и американского лидеров состоялась в 23:35 по московскому времени. Как отметили в Белом доме, длительность переговоров составила 50 минут. Во время них Путин подчеркнул, что санкции со стороны США против России привели бы к серьезным последствиям. Москва выразила надежду, что этого не произойдет, передает слова президента Ушаков.

«Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», — сообщил помощник Путина.

Ранее Белый дом сообщил о завершении телефонных переговоров президентов России и США. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, инициатором беседы выступил Владимир Путин. Переговоры прошли в закрытом формате.