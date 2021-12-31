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Антонов: инициативы России по безопасности не нарушают интересов США

Политика
Антонов: инициативы России по безопасности не нарушают интересов США
mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Вашингтон, 31 декабря. Предложенная Россией программа по обеспечению безопасности в Европе не затрагивает интересов Соединенных Штатов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Проект Москвы также не ущемляет безопасность союзников Вашингтона на территории Европы. Антонов уточнил, что МИД РФ обнародовал предложения для того, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

«Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», — сообщил посол.

Ранее Антонов сообщил, что попытки Запада в навязывании демократии привели к масштабному миграционному кризису. Вместе с этим дипломат выступил за снятие ограничительных мер в отношении Белоруссии, которую винят в скоплении беженцев на границе с Польшей.

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