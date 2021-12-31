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Нагиев обратился к внебрачному сыну в прямом эфире шоу «Голос»

Шоу-бизнес
Нагиев обратился к внебрачному сыну в прямом эфире шоу «Голос»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 декабря. Бессменный ведущий музыкального проекта «Гoлoс» на Первом канале Дмитрий Нагиев редко говорит на тему своей личной жизни. Однако в эфире финального выпуска шоу он неожиданно поздравил с 13-летием внебрачного сына Марка.

Нагиеву удается то, о чем звезды отечественного шоу-бизнеса могут только мечтать: при огромной популярности он скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Фанаты до сих пор теряются в догадках, есть ли у телезвезды возлюбленная и внебрачные дети. В СМИ часто фигурировала информация, что помимо старшего сына Кирилла у Дмитрия есть наследник Марк от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор.

До недавнего времени телеведущий никак не комментировал сообщения журналистов о внебрачных детях. Однако в эфире финала «Гoлoса» он неожиданно обратился к Марку, поздравив его с днем рождения.

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — произнес Нагиев.

Нагиев обратился к внебрачному сыну в прямом эфире шоу «Голос»
Prt Scr youtube.com / Голос / The Voice Russia

Телезрители не сразу поняли, о каком Марке говорит их любимец. Нагиев в своей речи не стал называть Марка сыном. Лишь позднее фанаты догадались, что впервые за многие годы ведущий приоткрыл завесу тайны личной жизни.

Юбилейный сезон телепроекта «Гoлoс» завершился на Первом канале 30 декабря. Победителем стал подопечный Пелагеи Александр Волкодав. Однако не только это шокировало публику — организаторы «оживили» Александра Градского, который спел дуэтом с Алишером Каримовым. Многим зрителям эта идея пришлась не по душе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нагиев обратился к внебрачному сыну в прямом эфире шоу «Голос»
нагиев голос обращение внебрачный сын
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