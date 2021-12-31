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Сенатор Джабаров: Путин и Байден «сверили часы» перед саммитом в Женеве

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 02:25
Политика
Сенатор Джабаров: Путин и Байден «сверили часы» перед саммитом в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 декабря. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может являться «сверкой часов», уточнением позиций обеих сторон перед саммитом в Женеве по гарантиям безопасности. Такое предположение сделал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Встреча делегаций по этому вопросу состоится 10 января. На ней Россия продолжит твердо отстаивать свою позицию по недопущению продвижения НАТО на восток, в том числе на территорию Украины.

«То, что за последний месяц состоялся второй разговор президентов России и США, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности», — сказал Джабаровв интервью РИА Новости.

Переговоры двух лидеров также прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Одним из главных пунктов гарантий безопасности, по его словам, должен стать запрет на размещения вооружения в соседних с Россией странах Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.

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