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«Субстантивный разговор»: Белый дом подвел итоги телефонных переговоров Байдена и Путина

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 02:24
Политика
«Субстантивный разговор»: Белый дом подвел итоги телефонных переговоров Байдена и Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 31 декабря. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 30 декабря. Какие заявления сделал американский лидер, рассказали в Белом доме.

Джо Байден назвал разговор серьезным и субстантивным. По данным Белого дома, президент призвал Россию к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной. Американский лидер заявил, что США и союзники отреагируют, если Москва «будет вторгаться» в соседнюю страну.

«Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия — НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — говорится в сообщении.

Хозяин Белого дома дополнил, что существенного прогресса в диалогах с Россией можно ждать в условиях деэскалации. Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом длились 50 минут.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отчитался об итогах общения Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Дальнейший диалог по безопасности между Москвой и Вашингтоном будет проходить на уровне администраций двух стран.

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