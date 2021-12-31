Байден в разговоре с Путиным несколько раз заявил о недопустимости начала ядерной войны

Москва, 31 декабря. Россия и США не могут развязать ядерную войну. Об этом во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Американский лидер несколько раз повторил это заявление, отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Беседа на высшем уровне проходила за закрытыми дверями в течение 50 минут. Разговор начался в 23:30 по московскому времени.

Переговоры были посвящены обсуждению ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности России. НАТО активно расширяет свое влияние, что не устраивает Кремль, так как угрожает границам РФ. Запад в свою очередь обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на территорию соседнего государства. Именно в этом контексте Байден заявил о недопустимости ядерной войны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее обратил внимание, что НАТО не должен размещать свои вооружения в граничащих с РФ странах. Он пояснил, что Москва хочет быть уверенной в завтрашнем дне и чувствовать себя защищенной.