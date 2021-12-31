Юрий Ушаков: Россия будет придерживаться тактики США в вопросах собственной безопасности

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Москва будет вести себя в вопросах обеспечения своей безопасности по аналогии с США. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Российский лидер в ходе переговоров с Байденом изложил ему основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности. В целом Байден согласился с обозначенной позицией. При этом Путин отдельно отметил отношение России к размещению наступательных вооружений у границ страны.

«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — пояснил Ушаков.

Несколько часов назад завершился телефонный разговор двух лидеров. В ходе саммита Байден подтвердил Путину четкие намерения американской стороны отказаться от размещения ударного вооружения на Украине.