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Юрий Ушаков: Россия будет придерживаться тактики США в вопросах собственной безопасности

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 02:15
Политика
Юрий Ушаков: Россия будет придерживаться тактики США в вопросах собственной безопасности
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Москва будет вести себя в вопросах обеспечения своей безопасности по аналогии с США. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Российский лидер в ходе переговоров с Байденом изложил ему основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности. В целом Байден согласился с обозначенной позицией. При этом Путин отдельно отметил отношение России к размещению наступательных вооружений у границ страны.

«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — пояснил Ушаков.

Несколько часов назад завершился телефонный разговор двух лидеров. В ходе саммита Байден подтвердил Путину четкие намерения американской стороны отказаться от размещения ударного вооружения на Украине.

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