Байден согласился со словами Путина о необходимости диалога по гарантиям безопасности

Москва, 31 декабря. Переговоры по безопасности между Россией и США будут проходить, в том числе, на уровне администраций глав государств. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

К таким соглашениям пришли президенты США и РФ по итогам двусторонних телефонных переговоров. Ожидается, что встречи по гарантиям безопасности в Европе будут проходить в три этапа.

«Переговоры по гарантиям не должны перерасти в болтовню, ждем не сам процесс, а результаты, будем ждать второго и третьего раунда, а дальше — делать выводы», — отметил Ушаков, подчеркнув, что Байден выразил солидарность в этом вопросе.

Дальнейшие контакты будут налажены уже после празднования Нового года. Планируется, что обсуждение пройдет на уровне администраций.

Президенты созвонились по телефону в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 по московскому). Переговоры Путина и Байдена продлились около 50 минут.