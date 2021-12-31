Ушаков: Байден заявил Путину об отсутствии планов размещать вооружение на Украине

Москва, 31 декабря. Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал четко понять, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные вооружения. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

Телефонные переговоры Байдена и Владимира Путина состоялись 30 декабря. По словам помощника президента России, их беседа стала продолжением видеоконференции, проходившей 7 декабря.

«Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — отметил Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена длились 50 минут. Телефонная беседа двух президентов проходила по инициативе Москвы. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диалог состоялся без публичной части. Стороны обсуждали темы, которые прозвучали во время последней видеоконференции.