Посол России в США Антонов заявил, что агрессия НАТО вынудит Москву на ответные меры

Вашингтон, 31 декабря. Продолжение агрессивной политики Североатлантического альянса в адрес России спровоцирует Москву на соизмеримые ответные меры. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что сейчас стараниями НАТО установилась весьма «опасная» ситуация. На фоне обострения отношений стран-членов военно-политического блока и России Запад должен быть готов к тому, что Москва будет защищать свои интересы, написал Антонов в статье для журнала «Форин полиси».

«Ситуация крайне опасная. Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них», — написал дипломат.

Краеугольным камнем в диалоге России и НАТО стал вопрос нерасширенная Альянса на восток. Москва категорически выступает против появления систем вооружения НАТО у российских границ. Альянс в свою очередь пытается настаивать на том, что никогда не давал гарантий нерасширения. На фоне непримиримых противоречий в данном вопросе генсек военного блока Йенс Столтенберг выступил с предложением провести саммит НАТО — Россия.