Зрители раскритиковали продюсеров «Голоса» за «оживление» Градского

Москва, 31 декабря. Финал юбилейного сезона телепроекта «Голос»1 завершился на Первом канале. Продюсеры шоу решились на неожиданный ход, «воскресив» на сцене композитора Александра Градского, который умер 28 ноября. Однако многие восприняли такую идею негативно.

Перед последним выпуском телешоу, когда стала известна судьба кресла покойного Градского, многие призывали создателей «Гoлoса» перестать эксплуатировать образ покойного музыканта. В частности, известный блогер Лена Миро, оценивая решение продюсеров оставить у сцены пустое кресло в память о Градском, задавалась вопросом: «А судьба его штанов никого не интересует?». Как выяснилось при просмотре финала, продюсеры проекта решились не экстраординарный ход, проигнорировав просьбы некоторых зрителей перестать использовать память о маэстро ради рейтингов.

Согласно правилам конкурса, участники выступают в финале вместе со своими подопечными. Поэтому компанию Алишеру Каримову на сцене составил Александр Градский. «Вернувшийся с того света» композитор появился в записи на большом экране и исполнил песню «Как молоды мы были». Благодаря грамотной операторской работе происходящее выглядело так, будто Каримов поет дуэтом со своим учителем.

Выступление получилось пронзительным, и в каком-то смысле провокационным. Среди зрителей нашлись те, кто не смог сдержать слез при виде кумира. Однако были и поклонники, которые окрестили подобное появление Градского на сцене откровенной манипуляцией.

«Подлый рейтинговый ход», — возмутился поклонник.

«Это запрещенный прием. Так нельзя на конкурсе, где есть голосование», — отметил другой.

«Позор организаторам. Это откровенная манипуляция», — написал еще один зритель.

Победителем юбилейного сезона проекта «Гoлoс» стал Александр Волкодав. Ученик Пелагеи был шокирован подобным поворотом событий.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента