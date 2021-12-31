Посол Антонов заявил о недопустимости размещения оружия США в соседних с Россией странах

Москва, 31 декабря. Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса не должны размещать свои вооружения на территориях государств, граничащих с Россией. Такое мнение высказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что США и НАТО должны взять на себя обязательства по неразмещению своих систем вооружений в соседних с Россией странах. По словам Антонова, данными действиями они создают прямую угрозу безопасности Москвы. Об этом посол сообщил в статье для еженедельника Foreign Policy (https://foreignpolicy.com/2021/12/30/russia-ukraine-nato-threat-security/). «Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, а для этого нам нужны обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран — как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», — отметил российский дипломат.

Также ранее Антонов напомнил Альянсу о недопустимости нарушения российских красных линий. При этом обвинения против Москвы в якобы ее «агрессивных планах» против Киева он назвал «безосновательной пропагандой».