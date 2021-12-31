Жители бывших республик СССР смогут значительно проще получить российское гражданство

Москва, 31 декабря. Получение российского гражданства для жителей бывших республик СССР станет значительно проще. Вместе с этим сократится и срок процедуры с одного года до трех месяцев, соответствующий законопроект предложил глава государства Владимир Путин.

Согласно инициативе, требования для получения российского паспорта уменьшатся для более чем 20 категорий лиц. Гражданство будет предоставляться людям, владеющим русским языком, знающим историю страны и основы ее законодательства. Наряду с этим предлагается перераспределить полномочия президента России, МВД и МИД страны по данному вопросу.

Главное достоинство законопроекта в том, что он позволит получит российское гражданство людям, имеющим родственников на территории страны. Об этом заведующая кафедрой государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин МФЮА Оксана Садовская рассказала «Известиям».

«Теперь на парламентских площадках необходимо тщательно обсудить и проработать положения проекта о прекращении гражданства, так как Конституция РФ содержит запрет на лишение лица гражданства РФ, в том числе и за совершение преступлений. Перечень этих преступлений, судя по тексту проекта, остается пока открытым», — добавила юрист.

Также со следующего года в России вступает в силу законопроект, подразумевающий выдворение иностранцев, находящихся на территории страны незаконно. Документ затрагивает сроки, по истечении которых жители стран-членов ЕАЭС могли подписывать соглашения с работодателями.