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Путин ужесточил наказание для должников за неполную уплату алиментов

Общество
Путин ужесточил наказание для должников за неполную уплату алиментов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 декабря. Новый пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов подписал глава РФ Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла законы об ужесточении наказания для должников по алиментам 21 декабря, а 24 декабря их одобрили в Совфеде. Один из принятых документов дополняет статью 5.35.1 КоАП РФ. Согласно изменениям, россияне за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин понесут наказание.

«Неплательщику могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей», — отмечается в кодексе.

Изменения внесены в статью 157 УК РФ. Теперь за неуплату алиментов в полном размере нарушителю грозит предусмотренное наказание. Его можно отменить только при полном погашении задолженности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица освобождаются от регулярного технического осмотра личного транспорта. Среди них отмечены легковые автомобили и мототранспортные средства.

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