Пушков предупредил Польшу о потере влияния при вступлении Украины в НАТО

Москва, 31 декабря. Польша рискует потерять свой статус «опоры Запада» в Восточной Европе после вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что польский министр иностранных дел Збигнев Рау и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели переговоры по телефону. Они обсудили текущую обстановку с безопасностью на территории Украины. Как отметил Пушков, власти Польши еще не осознали свою незаинтересованность в присоединении Киева к НАТО.

«Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО — ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что в случае вступления Украины в Альянс Польша потеряет важный для нее статус и останется «на задворках западной политики». По мнению сенатора, руководству страны необходимо помнить об этом, иначе «про нервную Варшаву в основном забудут».

Ранее Пушков также сообщил, что Запад намерен дать Москве коллективный отпор на заседании Совета Россия — НАТО. По его словам, во время переговоров партнеры США из Альянса попытаются надавить на страну, поэтому необходимо установить четкие договоренности с Вашингтоном.