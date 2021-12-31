Москва, 31 декабря. Финал музыкального проекта «Гoлoс» состоялся в Москве. В последнем выпуске шоу «оживили» композитора Александра Градского, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года.

Заключительный эфир «Гoлoса» преподнес поклонникам немало сюрпризов. Первый номер участника Алишера Каримова довел присутствующих в зале зрителей и наставников до слез. Бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев буквально рыдал в голос. По правилам телешоу в последнем выпуске конкурсантам необходимо выступить вместе со своими наставниками. Каримов вышел на сцену, а сзади него установили специальный экран, на который проецировалось выступление Градского. Таким образом финалист сумел спеть песню «Как молоды мы были» вместе со своим учителем. По окончании номера зал аплодировал стоя.

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — сказал артист.

Александр Градский скончался 28 ноября из-за инфаркта головного мозга. Несмотря на плохое самочувствие, композитор продолжал до последних дней своей жизни сниматься в «Гoлoсе». После смерти мэтра Первый канал принял решение продолжить проект, но оставить кресло наставника пустым. Победителем шоу стал подопечный Пелагеи Александр Волкодав.