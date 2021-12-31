Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 02:08
02:07
Политика
Байден согласился со словами Путина о необходимости диалога по гарантиям безопасности
02:00
Общество
Туристический прорыв Крыма: рекордный турпоток и колоссальные поступления в бюджет в 2021-м
01:58
Политика
Ушаков: Байден заявил Путину об отсутствии планов размещать вооружение на Украине
01:51
Политика
Посол России в США Антонов заявил, что агрессия НАТО вынудит Москву на ответные меры
01:49
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали продюсеров «Голоса» за «оживление» Градского
01:48
Политика
Посол Антонов заявил о недопустимости размещения оружия США в соседних с Россией странах
01:38
Общество
Жители бывших республик СССР смогут значительно проще получить российское гражданство
01:34
Общество
Путин ужесточил наказание для должников за неполную уплату алиментов
01:23
Политика
Пушков предупредил Польшу о потере влияния при вступлении Украины в НАТО
01:11
Шоу-бизнес
Градский «воскрес» в финале «Голоса» и спел с подопечным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Градский «воскрес» в финале «Голоса» и спел с подопечным

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 01:33
Шоу-бизнес
Градский «воскрес» в финале «Голоса» и спел с подопечным
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 31 декабря. Финал музыкального проекта «Гoлoс» состоялся в Москве. В последнем выпуске шоу «оживили» композитора Александра Градского, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года.

Заключительный эфир «Гoлoса» преподнес поклонникам немало сюрпризов. Первый номер участника Алишера Каримова довел присутствующих в зале зрителей и наставников до слез. Бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев буквально рыдал в голос. По правилам телешоу в последнем выпуске конкурсантам необходимо выступить вместе со своими наставниками. Каримов вышел на сцену, а сзади него установили специальный экран, на который проецировалось выступление Градского. Таким образом финалист сумел спеть песню «Как молоды мы были» вместе со своим учителем. По окончании номера зал аплодировал стоя.

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — сказал артист.

Александр Градский скончался 28 ноября из-за инфаркта головного мозга. Несмотря на плохое самочувствие, композитор продолжал до последних дней своей жизни сниматься в «Гoлoсе». После смерти мэтра Первый канал принял решение продолжить проект, но оставить кресло наставника пустым. Победителем шоу стал подопечный Пелагеи Александр Волкодав.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Градский «воскрес» в финале «Голоса» и спел с подопечным
голос проект градский
Комментировать