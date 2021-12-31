Юрист Лупу объяснил детали изменений в миграционном законодательстве России

Москва, 31 декабря. Закон о мигрантах, вступающий в силу с 1 января 2022 года, подразумевает административное выдворение иностранцев, находящихся на территории РФ незаконно. Об этом сообщил юрист Валентин Лупу.

Документ в частности касается сроков, по истечению которых граждане стран-членов ЕАЭС могли подписывать соглашения с работодателями. Другим иностранцам и апатридам отменили ранее установленные сроки по подаче документов на патенты или получение виз. Те, кто не получил необходимые бумаги вовремя могут быть выдворены с территории России.

«Также 31 декабря истекает срок, в течение которого иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря», — сообщил Лупу «Известиям».

Ранее президент России Владимир Путин отменил обязательный технический осмотр для автомобилей физических лиц. Тем не менее, коммерческий транспорт все же обязан проходить ТО в обязательном порядке.