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Белый дом показал Байдена во время телефонных переговоров с Путиным

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 01:02
Политика
Белый дом показал Байдена во время телефонных переговоров с Путиным
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Джо Байден созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Хозяина Белого дома в этот момент запечатлели за рабочим столом с телефонной трубкой в руке.

Глава американского государства общался с российским коллегой из своего дома в Делавэре. На снимке видно, что Джо Байден сидит в привычном классическом костюме. В одной руке он держит трубку, а в другой — авторучку. На столе разложены освещенные лампой бумаги, а также расставлены фотографии семьи хозяина Белого дома.

Белый дом показал Байдена во время телефонных переговоров с Путиным
whitehouse.gov /

Примечательно, что в это раз Байден общался с Путиным в полном одиночестве. Во время предыдущего разговора рядом с президентом США находились советники и высокопоставленные чиновники.

Переговоры начались в 15:30 по времени Делавэра и в 23:30 по московскому времени. Разговор продлился 50 минут. Собеседники обсуждали вопросы, связанные с Украиной, национальной безопасностью и НАТО.

Эти переговоры стали продолжением телемоста Путина и Байдена, который прошел 7 декабря. Инициатором второго разговора стал российский президент.

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