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Переговоры Путина и Байдена завершились спустя 50 минут после начала

Политика
Переговоры Путина и Байдена завершились спустя 50 минут после начала
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 31 декабря. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили телефонные переговоры, которые продлились 50 минут. Такую информацию привели в Белом доме.

Лидеры двух стран созвонились в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 по Москве), передал телеканал «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что переговоры проходят по инициативе Москвы. По словам представителя Кремля, прошедший диалог — обычная беседа по телефону без публичной части. Переговоры прошли в закрытом от прессы формате.

Стороны вновь обсудили вопросы, озвученные во время последней видеоконференции. Особое внимание Путин и Байден уделили теме гарантий безопасности. Целью телефонных переговоров в Кремле назвали «достижение компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».

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