Варшава, 31 декабря. Евросоюз причастен к процессу подорожания газа и электроэнергии в своем регионе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.

Он прокомментировал энергетический кризис, который доставил множество проблем целому ряду европейских стран. Примечательно, что в эту ситуацию оказалась втянута и Россия, которую обвиняют в нехватке топлива.

«Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ», — сказал глава кабмина.

Моравецкий не смог не упомянуть российский трубопровод «Северный поток — 2», который ожидает процедуры сертификации. Политик в очередной раз обвинил Москву в «газовом шантаже» и призвал Брюссель «ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе».

Читатели китайского портала «Гуаньча» ранее высмеяли обвинения Запада в отношении России и «СП-2». Пользователи Сети сравнили угрозы ЕС с направлением пистолета в свое же лицо.